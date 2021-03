Il destino di Bibi (e di Israele) appeso a 7 seggi (Di mercoledì 24 marzo 2021) Se il partito nazionalista religioso Yamina accetterà di far parte di un governo guidato dal Likud, Benyamin Netanyahu avrà i 61-62 seggi necessari per formare una nuova maggioranza di destra (estrema) e mettere fine allo stallo politico che paralizza Israele dal 2018. Così indicavano tutti gli exit poll diffusi ieri sera alle 22 alla chiusura della consultazione elettorale, la quarta in due anni. Il campo anti-Netanyahu avrebbe 59 seggi, quello che fa riferimento al premier, 54. Con i suoi sette … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 24 marzo 2021) Se il partito nazionalista religioso Yamina accetterà di far parte di un governo guidato dal Likud, Benyamin Netanyahu avrà i 61-62necessari per formare una nuova maggioranza di destra (estrema) e mettere fine allo stallo politico che paralizzadal 2018. Così indicavano tutti gli exit poll diffusi ieri sera alle 22 alla chiusura della consultazione elettorale, la quarta in due anni. Il campo anti-Netanyahu avrebbe 59, quello che fa riferimento al premier, 54. Con i suoi sette … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : destino Bibi Israele, il giorno della marmotta dell'infinito invito alle urne ...ripetevano a gran voce che le elezioni sono cruciali e i loro risultati decisivi per il destino del ... Dall'altro lato della mappa politica c'è il blocco anti - Bibi , assai meno coeso della controparte ...

'Avete liberato i nostri figli': pagato il debito di 45 famiglie delle fabbriche di mattoni Sono le parole con cui Asima Bibi (foto 1), una 27enne costretta a lavorare con il marito in una ... Questo è il destino che abbiamo scelto per noi'. Ora ella vede però 'l'amore del popolo di Dio che ha ...

Anshel Pfeffer: «Sarà un'altra partita a poker» Avvenire Il destino di Bibi (e di Israele) appeso a 7 seggi Se il partito nazionalista religioso Yamina accetterà di far parte di un governo guidato dal Likud, Benyamin Netanyahu avrà i 61-62 seggi necessari per formare una nuova maggioranza di destra (estrema ...

Israele, il giorno della marmotta dell’infinito invito alle urne Che scenario si apre dopo questa quarta tornata elettorale in due anni? Lo stesso di oggi, e di un anno fa: un Paese diviso tra chi considera Nethanyahu un santo, e chi un truffatore ...

