Ho una carriera, morti di fame: dice Akash furioso dopo l'eliminazione (Di martedì 23 marzo 2021) Akash Kumar abbandona l'Isola dei Famosi e si scatena criticando gli opinionisti e il sistema televisivo. Ecco cosa ha raccontato il modello 30enne. I produttori dell'Isola dei Famosi avevano grandi aspettative sul personaggio Akash Kumar. Scelto tra numerosi candidati il modello dagli occhi di ghiaccio era un mix perfetto tra bellezza e carattere che avrebbe L'articolo proviene da Leggilo.org.

