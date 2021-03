Gran Bretagna, frontiere blindate: multe da 5mila sterline per chi va all'estero (Di martedì 23 marzo 2021) La Gran Bretagna si blinda , per timore di una terza ondata . Mentre nel paese la pandemia da Coronavirus si è attenuata, con i 17 decessi segnalati ieri , nel resto d'Europa i contagi da Covid ... Leggi su quotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Lasi blinda , per timore di una terza ondata . Mentre nel paese la pandemia da Coronavirus si è attenuata, con i 17 decessi segnalati ieri , nel resto d'Europa i contagi da Covid ...

Advertising

NicolaPorro : #Ricciardi straparlava di un 'azzardo' sui #vaccini, che gli inglesi avrebbero pagato caro. Il risultato? Guardate… - Corriere : Record di vaccinati in Gran Bretagna: 874mila in un giorno - HuffPostItalia : Gran Bretagna, gli effetti della vaccinazione iniziano a vedersi: solo 17 decessi per Covid in un giorno - BK63805720 : RT @AntonioSocci1: Ma nessuno nota che oggi in Gran Bretagna i morti per Covid sono stati 17 (diciassette)? E' straordinario! Invece nella… - MarcoF_Cirillo : RT @AntonioSocci1: Ma nessuno nota che oggi in Gran Bretagna i morti per Covid sono stati 17 (diciassette)? E' straordinario! Invece nella… -