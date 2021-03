Fuori dal Coro | ospiti di stasera | 23 marzo 2021

(Di martedì 23 marzo 2021), 23, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntatadal, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Previsti ancora un approfondimento sulle mascherine pericolose, sui ritardi nella campagna vaccinale e sull’uso improprio di ambulanze. Nel corso della puntata, nuovi clamorosi casi di occupazioni abusive di case private, con i proprietari lasciati soli dallo Stato nella battaglia per riottenere le proprie abitazioni. Spazio inoltre a un’inchiesta su dove finiscono i soldi per i trasporti: mentre spesso i fondi non mancano, sono moltissime le opere bloccate da anni, i treni abbandonati o i mezzi di trasporto mai utilizzati. E ancora, un’ampia analisi del Decreto Sostegni, primo provvedimento economico del Governo Draghi: sarà sufficiente ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fuori dal

...avrebbe una forte dipendenza dalla cocaina e gli occorrerebbe un percorso di riabilitazione al didel San Vittore. Il gip: Perizia per capire se deve disintossicarsi Il perito nominatogip ...Sarà una stagione nel corso della quale gettare le basi per tornare,2022, a essere una squadra di metà schieramento in grado di correre nella zona punti. Per Haas ...dura scalata ma tireremo...«Dopo cinque giorni di blackout totale, sto migliorando». Inizia così il nuovo messaggio social dello chef Alessandro Borghese, colpito dal Covid e chiuso in quello che chiama «bunker» in attesa di gu ...Fiumi di lava dal monte Fagradalsfjall Milano, 22 mar. (askanews) - In Islanda tutti sotto al vulcano in eruzione dopo 900 anni.