Fugaku, il supercomputer più potente al mondo, è finalmente in servizio (Di martedì 23 marzo 2021) Dugaku, il supercomputer più potente al mondo e operante in Giappone, è entrato ufficialmente in servizio per aiutare i ricercatori giapponesi Dopo ben sette anni di progettazione e sperimentazione, finalmente il più potente supercomputer al mondo è completo e perfettamente funzionante. Fugaku, questo il suo nome, è stato costruito in Giappone da Fujitsu per conto dell’istituto di ricerca Riken e ora è pronto per essere sfruttato dai ricercatori giapponesi in tutta la sua incredibile potenza di calcolo che si attesta a ben cento volte superiore a quella del supercomputer K che l’ha preceduto fino a ora. Fugaku: potenza e utilizzi Fugaku ha una potenza di calcolo impressionante pari ... Leggi su tuttotek (Di martedì 23 marzo 2021) Dugaku, ilpiùale operante in Giappone, è entrato ufficialmente inper aiutare i ricercatori giapponesi Dopo ben sette anni di progettazione e sperimentazione,il piùalè completo e perfettamente funzionante., questo il suo nome, è stato costruito in Giappone da Fujitsu per conto dell’istituto di ricerca Riken e ora è pronto per essere sfruttato dai ricercatori giapponesi in tutta la sua incredibile potenza di calcolo che si attesta a ben cento volte superiore a quella delK che l’ha preceduto fino a ora.: potenza e utilizziha una potenza di calcolo impressionante pari ...

Advertising

tuttoteKit : #Fugaku, il #Supercomputer più potente al mondo, è finalmente in servizio #tuttotek - HTNOVO : HTNovo: [Operativo] È giapponese e con chip ARM il nuovo #Supercomputer più potente al mondo #Fugaku - NuTeslaRes : #Il supercomputer giapponese Fugaku entra in servizio: è il più potente al mondo - - BKTPGroup : #Il supercomputer giapponese Fugaku entra in servizio: è il più potente al mondo - Business Magazine Il supercomput… - Juri_Nep : RT @hwupgrade: In Giappone è stato inaugurato il supercomputer più potente di sempre: è #Fugaku, costruito da #Fujitsu ?? -