Federica Brignone: “Non devo riconciliarmi con lo sci, a Lenzerheide parlavo di agonismo” (Di martedì 23 marzo 2021) Sono iniziati ieri, sulle nevi di Livigno e di Santa Caterina Valfurva, i campionati italiani di sci alpino che fino al 28 marzo monopolizzeranno la scena e saranno l’ultimo atto di una stagione complicata, visto il contesto pandemico. Presente nella rassegna nazionale anche Federica Brignone. L’azzurra, quest’anno, non è riuscita a replicare i medesimi riscontri dell’annata scorsa e le dichiarazioni a caldo, dopo il gigante delle Finali di Coppa del Mondo a Lenzerheide (Svizzera), hanno fatto discutere non poco: “Spero di non fare un’altra stagione del genere, sono contenta di come l’ho chiusa perché ho lottato con la stanchezza e la poca motivazione, oggi non me ne fregava davvero nulla. Ho davvero bisogno di staccare e spero di ritrovare presto la motivazione per allenarmi, perché fare gare in questo modo ha poco senso. Ci vuole un ... Leggi su oasport (Di martedì 23 marzo 2021) Sono iniziati ieri, sulle nevi di Livigno e di Santa Caterina Valfurva, i campionati italiani di sci alpino che fino al 28 marzo monopolizzeranno la scena e saranno l’ultimo atto di una stagione complicata, visto il contesto pandemico. Presente nella rassegna nazionale anche. L’azzurra, quest’anno, non è riuscita a replicare i medesimi riscontri dell’annata scorsa e le dichiarazioni a caldo, dopo il gigante delle Finali di Coppa del Mondo a(Svizzera), hanno fatto discutere non poco: “Spero di non fare un’altra stagione del genere, sono contenta di come l’ho chiusa perché ho lottato con la stanchezza e la poca motivazione, oggi non me ne fregava davvero nulla. Ho davvero bisogno di staccare e spero di ritrovare presto la motivazione per allenarmi, perché fare gare in questo modo ha poco senso. Ci vuole un ...

