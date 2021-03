Faraone (IV): “Le scuola non siano le ultime a riaprire” (Di martedì 23 marzo 2021) "L'apertura delle scuole è da sempre una battaglia di Italia Viva: la ministra Bonetti fa benissimo a fare proposte condivise con tutto il governo. Sarebbe ottimo se le scuole aprissero subito dopo Pasqua come ha detto la ministra: le scuole non possono subire ulteriori discriminazioni rispetto ad altre attività perché sono fondamentali per il Paese". Così il Davide Faraone, capogruppo di Italia viva al Senato, ospite di Agorà su Raitre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 23 marzo 2021) "L'apertura delle scuole è da sempre una battaglia di Italia Viva: la ministra Bonetti fa benissimo a fare proposte condivise con tutto il governo. Sarebbe ottimo se le scuole aprissero subito dopo Pasqua come ha detto la ministra: le scuole non possono subire ulteriori discriminazioni rispetto ad altre attività perché sono fondamentali per il Paese". Così il Davide, capogruppo di Italia viva al Senato, ospite di Agorà su Raitre. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Faraone (IV): “Le scuola non siano le ultime a riaprire” - zazoomblog : Scuola: Faraone non possono essere le ultime a riaprire bene Bonetti - #Scuola: #Faraone #possono #essere - TV7Benevento : Scuola: Faraone, 'non possono essere le ultime a riaprire, bene Bonetti'... - pino_mini : RT @Cassio39592131: Vaccino AstraZeneca, Faraone: 'L'Italia non avrebbe dovuto sospendere somministrazione' Sifaraone, si faraone, si farao… - Cassio39592131 : Vaccino AstraZeneca, Faraone: 'L'Italia non avrebbe dovuto sospendere somministrazione' Sifaraone, si faraone, si f… -