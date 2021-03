(Di martedì 23 marzo 2021) Valentina Dardari Il nome e la foto della bimba sono stati comunicati su Instagram. Si tratta della secondogenita della coppia dopo il figlio Leoneha dato alla luce la piccola Vittoria, la secondogenita avuta con, dopo il piccolo Leone, nato il 19 marzo 2018 a West Hollywood, contea di Los Angeles. La coppia ha annunciato la nascita sui social. L'annuncio della coppia: "La nostra Vittoria" Dopo giorni di attesa condivisi su Instagram, questa mattina è arrivata la lieta novella. Entrambi i genitori hanno condiviso la prima foto di Vittoria, questo il nome scelto per la nuova arrivata, in braccio alla mamma, mentre stringe forte il dito del papà. I Ferragnez hanno accompagnato la tenera immagine con poche ma significative parole: “23 Marzo 2021. La nostra Vittoria”. L’influencer vanta quasi 23 ...

rtl1025 : ?????? E' nata la figlia di Chiara #Ferragni e #Fedez. Si chiama #Vittoria @Fedez @ChiaraFerragni - Corriere : Benvenuta Vittoria ??? - rtl1025 : Auguri @ChiaraFerragni e @Fedez ?????? Benvenuta Vittoria ?? #ferragnez - maadlove4u : RT @perchetendenza: 'Vittoria': Perché è nata la figlia di Fedez e Chiara Ferragni - _marianna01 : RT @giallatantogaia: RAGAZZI È NATA VITTORIA IO STO MALISSIMO CIOÈ NON REGGO È FINALMENTE NATA LA FIGLIA DI CHIARA E FEDEZ -

Ultime Notizie dalla rete : nata figlia

E'la secondadella coppia Chiara Ferragni e Fedez annunciano la nascita di Vittoria, la seconda. L'influencer e il cantante hanno pubblicato sui rispettivi profili Instagram la foto ...Essendodi due indiscusse icone di stile, non poteva che essere trendy fin dalla nascita: il ...Vittoria indossa il cappello della collezione di Chiara Ferragni Vittoria Lucia Ferragni èe, ...Fedez è stato il primo ad annunciare al mondo l'arrivo della seconda figlia, pubblicando la prima foto di Vittoria su Instagram. Vittoria, come Leone, porta il cognome di entrambi i genitori. È nata a ...