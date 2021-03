Draghi progetta il rilancio | fermare divario con il Sud | spendere bene fondi UE

(Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – “Divenire capaci di” europei a partire da quelli di Next generation Eu “e farloè un obiettivo di questo governo.” Lo ha detto il Premier Mariointervenendo a “SUD – Progetti per ripartire”, l’iniziativa di ascolto e confronto promossa dal Ministro Carfagna. “Vogliamol’allargamento dele dirigere” ieuropei e di Next generation Eu “in particolare verso donne e giovani. Il nostro, il vostro successo in questo compito può essere anche un passo verso il recupero della fiducia nella legalità e nelle istituzioni, siano esse la scuola, la sanità o la giustizia”. Per il Presidente del Consiglio “in questa sfida un ruolo cruciale è anche vostro, classi dirigenti. Ma un verorichiede la ...

... principi che sembrano essere al centro del programma del nuovo esecutivo del Governo. Il ... In tal senso il gruppo italiano Leonardo, assieme a Ferrovie Italia,la realizzazione di ...... lontana dalle passerelle della folla, di Mariorappresenta lo Stato che c'è, che fa fatica nel recepire i vaccini e lo ammette, ma non si arrende, non demorde. Si impegna,e promette.Lo sottolinea il premier Mario Draghi intervenendo alla conferenza programmatica «SUD - Progetti per ripartire», promossa dal ministro Mara Carfagna. «Il programma Next Generation EU prevede per ...ROMA (ITALPRESS) – “Il governo intende condurre una campagna di ascolto diffusa sul tema, la giornata di oggi è solo un primo passo, il programma Next Generation Ue prevede 191 miliardi e mezzo da spe ...