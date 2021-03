Covid | in Piemonte 10mila morti da inizio emergenza

(Di martedì 23 marzo 2021) Le 75 vittime registrate dall’Unità di crisi della Regioneoggi fanno si che il numero ditotali nella regione dadella pandemia ha superato la quota di, arrivando a 10.023. Per quanto riguarda i contagi invece nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2080 positivi con un tasso del 9,1 per cento e una quota di asintomatici del 37,2 per cento. L'articolo proviene da Nuova Società.

Sono 75 i decessi di persone positive al test del- 19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione, di cui 3 verificatisi oggi Il totale è ora di 10.023 deceduti risultati positivi al ...... seguita dal(2.080). Oltre i mille casi altre sei regioni: si tratta di Veneto (1.966), Campania (1.862), Puglia (1.664), Emilia Romagna (1.578), Lazio (1.491) e Toscana (1.062)....In Lombardia 3.643 casi, in Piemonte 2.080 e in Veneto 1.966 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 mar - Salgono a 18.765 i nuovi contagi da Covid-19, quasi 5mila in piu' rispetto a ieri, con una ...Le 75 vittime registrate dall’Unità di crisi della Regione Piemonte oggi fanno si che il numero di morti totali nella regione da inizio della pandemia ha superato la quota di 10mila, arrivando a 10.02 ...