Comer Industries | CdA approva bilancio Dividendo 0 | 50 euro

(Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) –chiude l’esercizio 2020 con ricavi consolidati pari a 396,2 milioni di, in linea con l’esercizio precedente (-2,1% a cambi correnti, -0,6% a cambi costanti). L’Ebitda si attesta a 50,1 milioni di(+11,3%), pari al 12,6% dei ricavi, mentre l’ebit è pari a 30,4 milioni di(+9,2%), pari al 7,7% dei ricavi. L’utile Netto si attesta a 21,8 milioni di(+17,6%), pari al 5,5% dei ricavi. La Posizione finanziaria netta consolidata adjusted è positiva a 26,7 milioni di, in miglioramento di circa 30 milioni rispetto al 31 dicembre 2019. Il CdA proporrà all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di undi 0,50per azione (0,35per azione per l’esercizio ...

chiude l'esercizio 2020 con ricavi consolidati pari a 396,2 milioni di euro, in linea con l'esercizio precedente ( - 2,1% a cambi correnti, - 0,6% a cambi costanti). L' Ebitda si ...... Virtual STAR Conference 2021 " Spring Edition Blue Financial Communication - CDA: Bilancio Cairo Communication - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 " Spring Edition- CDA: ...(Teleborsa) - Comer Industries chiude l'esercizio 2020 con ricavi consolidati pari a 396,2 milioni di euro, in linea con l'esercizio precedente (-2,1% a cambi correnti, -0,6% a cambi costanti).