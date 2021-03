Calcio: Zoff, ‘Prandelli grande allenatore, spero non lasci definitivamente’ (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. – (Adnkronos) – “Le dimissioni di Cesare Prandelli mi dispiacciono in maniera particolare. E’ un grande allenatore, spero di rivederlo presto su una panchina”. Dino Zoff commenta così all’Adnkronos le dimissioni di Cesare Prandelli, suo ex compagno di squadra alla Juventus, da allenatore della Fiorentina. L’ex tecnico gigliato ha scritto una lettera pubblicata sul sito del club viola, con parole che sanno di addio. “Sono consapevole che la mia carriera di allenatore possa finire qui, ma non ho rimpianti e non voglio averne. Probabilmente questo mondo di cui ho fatto parte per tutta la mia vita, non fa più per me e non mi ci riconosco più. Sicuramente sarò cambiato io e il mondo va più veloce di quanto pensassi”. “Cesare è un ragazzo a modo e un allenatore ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. – (Adnkronos) – “Le dimissioni di Cesare Prandelli mi dispiacciono in maniera particolare. E’ undi rivederlo presto su una panchina”. Dinocommenta così all’Adnkronos le dimissioni di Cesare Prandelli, suo ex compagno di squadra alla Juventus, dadella Fiorentina. L’ex tecnico gigliato ha scritto una lettera pubblicata sul sito del club viola, con parole che sanno di addio. “Sono consapevole che la mia carriera dipossa finire qui, ma non ho rimpianti e non voglio averne. Probabilmente questo mondo di cui ho fatto parte per tutta la mia vita, non fa più per me e non mi ci riconosco più. Sicuramente sarò cambiato io e il mondo va più veloce di quanto pensassi”. “Cesare è un ragazzo a modo e un...

