Calcio | De Sisti | ' decisione Prandelli non credo sia legata a risposte squadra o club'

Advertising

tuttocampista : RT @ftblsm: 'El Gran Capitan', Daniel Alberto #Passerella, che dopo il Mundial di Spagna '82 accetta la corte dei Gigliati. Gli inizi non s… - ftblsm : 'El Gran Capitan', Daniel Alberto #Passerella, che dopo il Mundial di Spagna '82 accetta la corte dei Gigliati. Gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Sisti

Il Tempo

...(nel successo casalingo per 3 - 2 in una gara contrassegnata da due rigori sbagliati da De, ... Ha dimostrato di essere un uomo die di buon senso. Basti vedere come ha recuperato Eysseric. ...È una buona notizia per ilitaliano, per Mancini e anche per lui'. Poi si sbizzarriscono i ... Forza De Rossi' o anche: 'In passato, Bernardini , Amadei, De, Rocca, da oggi De Rossi. 'Figli ...Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "La decisione di lasciare comunicata oggi da Prandelli è un fatto sorprendente e difficile da spiegare senza averne gli elementi, si tratta di un allenatore che nella sua c ...L'ex terzino sinistro gigliato racconta le sue sfide speciali con i rossoneri e analizza il presente: "Contro le squadre più forti i viola hanno dimostrato di giocarsela alla pari. Vlahovic ha un gran ...