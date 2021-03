Alleati di Navalny intenzionati a protestare in primavera

(Di martedì 23 marzo 2021) Glidi Aleksejhanno annunciato martedì l’intenzione di organizzare la più grande protesta anti-Cremlino nella storia della Russia moderna per chiedere la scarcerazione dell’oppositore. E manifestazioni si dovrebbero tenere questa. L’oppositore sta scontando una pena detentiva di quasi tre anni per accuse che lui stesso ha definito “fabbricate”.diprogrammano

