Accoltellata mentre fa jogging L' aggressore è un minorenne

(Di martedì 23 marzo 2021) Rosa Scognamiglio In foto, Marta Novello (Immagine da Facebook) La vittima, Marta Novello, è statada un ragazzo di 17 anni. Ferita gravemente all'addome, la giovane è stata sottoposta a un delicatissimo intervento chirurgico. Le sue condizioni sono critiche È stata colta di spalle, scaraventata in un fossato eall'addome. Sono ore decisive per Marta Novello, 26enne trevigiana che, nel tardo di ieri, è stata assalita da uno sconosciuto armato di coltello in via Marignana, a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso,faceva giogging. L', stando a quanto riporta il Corriere.it, sarebbe un ragazzo moglianese di 17 anni. A quanto pare si tratterebbe di una tentata rapina finita male ma, al momento, non si esclude nessuna ipotesi. L'aggressione choc I fatti risalgono ...

Advertising

repubblica : Treviso, ragazza di 26 anni accoltellata mentre corre - Noiconsalvini : ACCOLTELLATA SELVAGGIAMENTE MENTRE CORRE, MARTA LOTTA PER LA VITA. UNA PREGHIERA PER LEI ?? TREVISO - Una ventina d… - SkyTG24 : Mogliano Veneto, giovane accoltellata mentre fa jogging: è grave. Fermato un 16enne - Nicol79938739 : RT @laltrodiego: Treviso, ragazza di 26 anni accoltellata mentre corre. L’agguato l’ha teso un ragazzino nordafricano 'di seconda generazio… - ErmesMoras1 : RT @laltrodiego: Treviso, ragazza di 26 anni accoltellata mentre corre. L’agguato l’ha teso un ragazzino nordafricano 'di seconda generazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Accoltellata mentre

Leggi anche > "Sono stanca, riposo un po'": cena tra amici finita in tragedia Ferrara, giallo sulla morte di una donna: interrogato il figlio dagli inquirenti Leggi anche >fa ...Sta lottando con la morte all'ospedale di Treviso Marta Novello, 26 anni di Mogliano Veneto. Verso le 17 di oggi, 22 marzo, la 26enne è statafaceva jogging in via Marignana poco distante dall'agriturismo "Al Vecio Moraro" in località Marocco. A colpirla con almeno otto fendenti e a lasciarla in fin di vita in un fossato ...Accoltellata da un 16enne mentre fa jogging: Marta è ricoverata in terapia intensiva e lotta tra la vita e la morte. Sconosciuti i motivi ...La drammatica vicenda si è consumata lunedì pomeriggio mentre la giovane stava faceva jogging in solitaria in mezzo alla campagna del trevigiano. L'autore del fatto è un ragazzino di appena 16 anni, ...