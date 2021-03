Varianti e uscita di Huawei P50: prende forma la strategia del produttore (Di lunedì 22 marzo 2021) Sembrano esserci ormai pochi dubbi su quella che dovrebbe essere nel corso delle prossime settimana la strategia aziendale, in merito all’uscita del tanto atteso Huawei P50. Complice la pandemia che stiamo vivendo da più di un anno, infatti, il produttore asiatico ha deciso di commercializzare la più importante serie di questo 2021, in ambito mobile, con un certo ritardo rispetto a quanto abbiamo avuto modo di osservare coi suoi predecessori. Vediamo, dunque, quali sono gli ultimi aggiornamenti in merito oggi 22 marzo. La probabile data di uscita per Huawei P50 Quanto dobbiamo aspettare ancora prima di imbatterci nei nuovi Huawei P50? Un segnale, sotto questo punto di vista, ci arriva ancora una volta da Huawei Central. Le voci di corridoio ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 22 marzo 2021) Sembrano esserci ormai pochi dubbi su quella che dovrebbe essere nel corso delle prossime settimana laaziendale, in merito all’del tanto attesoP50. Complice la pandemia che stiamo vivendo da più di un anno, infatti, ilasiatico ha deciso di commercializzare la più importante serie di questo 2021, in ambito mobile, con un certo ritardo rispetto a quanto abbiamo avuto modo di osservare coi suoi predecessori. Vediamo, dunque, quali sono gli ultimi aggiornamenti in merito oggi 22 marzo. La probabile data diperP50 Quanto dobbiamo aspettare ancora prima di imbatterci nei nuoviP50? Un segnale, sotto questo punto di vista, ci arriva ancora una volta daCentral. Le voci di corridoio ...

Advertising

alexanderbyone : @thewhitefly_ No e una notiza uscita nel 2018 fu certificato che nn disse mai nulla al riguardo, detto cio per me c… - PulcinoRossoner : RT @AndreaSpanu6: e un’uscita più veloce da questa situazione critica. Certo, poi dovremmo asciugare le lacrime delle vedove di Covid che… - smilypapiking : RT @AndreaSpanu6: e un’uscita più veloce da questa situazione critica. Certo, poi dovremmo asciugare le lacrime delle vedove di Covid che… - PosapianoR : RT @AndreaSpanu6: e un’uscita più veloce da questa situazione critica. Certo, poi dovremmo asciugare le lacrime delle vedove di Covid che… - AndreaSpanu6 : e un’uscita più veloce da questa situazione critica. Certo, poi dovremmo asciugare le lacrime delle vedove di Cov… -