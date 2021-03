TS – Inter, passi in avanti tra Suning e Fortress: i dettagli (Di lunedì 22 marzo 2021) Proseguono le trattative tra Suning e Fortress Mentre la squadra è ferma dopo i contagi da Covid della scorsa settimana, in casa Inter non si fermano le trattative per decidere il futuro societario. Secondo le ultime notizie riportate da Tuttosport, Suning non vorrebbe privarsi del club nerazzurro in questo momento del campionato e anzi, continua ricerca da parte di un socio di minoranza, Interrompendo i discorsi con BC Partners. “La violenza con cui l’Inter ha risposto alla parole del sindaco Beppe Sala riguardo alla questione San Siro bis va letta anche come manifesto programmatico da parte di Suning riguardo alla volontà di tenersi stretta l’Inter. Altro indizio in tal senso è legato al “silenziatore” messo sulla trattativa con ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 22 marzo 2021) Proseguono le trattative traMentre la squadra è ferma dopo i contagi da Covid della scorsa settimana, in casanon si fermano le trattative per decidere il futuro societario. Secondo le ultime notizie riportate da Tuttosport,non vorrebbe privarsi del club nerazzurro in questo momento del campionato e anzi, continua ricerca da parte di un socio di minoranza,rompendo i discorsi con BC Partners. “La violenza con cui l’ha risposto alla parole del sindaco Beppe Sala riguardo alla questione San Siro bis va letta anche come manifesto programmatico da parte diriguardo alla volontà di tenersi stretta l’. Altro indizio in tal senso è legato al “silenziatore” messo sulla trattativa con ...

Advertising

Rodo97ASROMA : Qui inizia a prendere piede l'idea che la Roma sia inadeguata per questi big match. 2 punti in 4 partite, 13 gol su… - Erminio69642109 : @Benalex87 @vivianobagnardi è passato dopo all'inter e se ci passi diventi interista. Vedi Conte e Marotta - FranzJuve37 : @MMMax1980 Purtroppo per poter sperare in qualche possibilità scudetto dovevamo fare percorso netto e sperare nei p… - Mariano_Amelio : -con #Inter nemmeno a pensarlo -Milano è #UE, non si possono fare passi falsi. Nessuno deve capire -vendere è unica… - Gourcuff87 : @FabRavezzani È una strategia comunicativa. La juve è indietro e per recuperare deve sperare in passi falsi di chi… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter passi Inter, il Milan ricorre alla sua ultima arma per fermare Conte ...più padroni del loro destino i 'cugini'dovranno sperare in un passo falso di Conte e dell'Inter. E ... Dire 'ci siamo anche noi, siamo li' serve a far si che i nerazzurri temano eventuali passi falsi,e ...

Milan in rimonta a Firenze: battuti i viola 3 - 2 ...punti che consentono ai rossoneri di poter ancora cullare sogni di scudetto (meno sei dall'Inter, ... grazie a Brahim Diaz, che brucia Eysseric a pochi passi da Terracciano, quest'ultimo subentrato nel ...

Conte dopo Parma-Inter: "Mancano ancora tredici finali, fatti passi avanti incredibili" Sky Sport TS – L’Inter osserva Esposito: il gioiellino nerazzurro sta ritrovando spazio Sebastiano Esposito è tornato a far parlare di se per le prestazioni in campo. L’attaccante classe 2002, di proprietà dell’Inter e in prestito al Venezia in Serie B, è andato a segno nell’ultimo turno ...

Lavoro – Amazon, viaggio tra gli interinali Colleferro: “Siamo stati illusi” Tre testimonianze raccolte dalla Dire tra i lavoratori non rinnovati a dicembre C’è chi parla di mille, chi di 2mila. Tra gli ex lavoratori interinali di Amazon Colleferro non rinnovati e mandati a [.

...più padroni del loro destino i 'cugini'dovranno sperare in un passo falso di Conte e dell'. E ... Dire 'ci siamo anche noi, siamo li' serve a far si che i nerazzurri temano eventualifalsi,e ......punti che consentono ai rossoneri di poter ancora cullare sogni di scudetto (meno sei dall', ... grazie a Brahim Diaz, che brucia Eysseric a pochida Terracciano, quest'ultimo subentrato nel ...Sebastiano Esposito è tornato a far parlare di se per le prestazioni in campo. L’attaccante classe 2002, di proprietà dell’Inter e in prestito al Venezia in Serie B, è andato a segno nell’ultimo turno ...Tre testimonianze raccolte dalla Dire tra i lavoratori non rinnovati a dicembre C’è chi parla di mille, chi di 2mila. Tra gli ex lavoratori interinali di Amazon Colleferro non rinnovati e mandati a [.