Torna Lie To Me su La7, in onda dalla prima stagione ogni giorno dal 22 marzo (Di lunedì 22 marzo 2021) Torna in tv Lie To Me, la serie crime di Fox con Tim Roth che ha debuttato nel 2009: da lunedì 22 marzo, La7 la trasmette in replica dalla prima stagione, con un episodio al giorno nella fascia preserale, dalle 19.00. Lie To Me è stata ingiustamente sottovalutata durante la sua messa in onda per tre stagioni dal 2009 al 2011, quando venne cancellata dalla rete. In Lie To Me il candidato all'Oscar per Rob Roy Tim Roth interpreta il dottor Cal Lightman, un brillante ma tormentato scienziato che studia il linguaggio del corpo e la mimica facciale. Grazie ai suoi studi di psicologia cinesica ha affinato una capacità quasi infallibile di distinguere le menzogne dalla verità. Un'abilità che mette al servizio delle autorità e della ...

