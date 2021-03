Sampdoria, rinnovo Ranieri: i dettagli della trattativa con Ferrero (Di lunedì 22 marzo 2021) La Sampdoria si porta a cinque punti dalla salvezza matematica: maturano i tempi per discutere il rinnovo di Claudio Ranieri La Sampdoria con la vittoria sul Torino si porta a 35 punti a meno cinque dalla quota salvezza. Con la classifica nuovamente tranquilla e l’obiettivo quasi centrato, come spiega il Secolo XIX, sono maturi i tempi per discutere del rinnovo di Claudio Ranieri. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 Il tecnico della Sampdoria e Massimo Ferrero si sono già incontrati sabato in ritiro e il presidente blucerchiato resterà a Genova fino a mercoledì, ogni giorno potrebbe essere buono per iniziare a intavolare una trattativa. La distanza è soprattutto economica, dato che ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Lasi porta a cinque punti dalla salvezza matematica: maturano i tempi per discutere ildi ClaudioLacon la vittoria sul Torino si porta a 35 punti a meno cinque dalla quota salvezza. Con la classifica nuovamente tranquilla e l’obiettivo quasi centrato, come spiega il Secolo XIX, sono maturi i tempi per discutere deldi Claudio. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 Il tecnicoe Massimosi sono già incontrati sabato in ritiro e il presidente blucerchiato resterà a Genova fino a mercoledì, ogni giorno potrebbe essere buono per iniziare a intavolare una. La distanza è soprattutto economica, dato che ...

