Roma | l' assessore Lemmetti fa assumere la compagna | ira Raggi

(Di lunedì 22 marzo 2021) Acque agitate in Campidoglio per l'assunzione nello staff dell'all'Urbanistica, Luca Montuori, delladell'al Bilancio Gianni. A quanto riferito la sindaca ...

repubblica : Roma, la compagna di Lemmetti assunta dal collega assessore: “In segreteria con Montuori” - fattoquotidiano : Roma, la compagna dell’assessore M5s Lemmetti assunta in Campidoglio. Protestano le opposizioni, Raggi chiede il pa… - LaStampa : Roma, assunta la compagna di un assessore. Ira Raggi: ora passo indietro - gazzettamantova : Roma, assunta la compagna di un assessore. Ira Raggi: ora passo indietro Stop dalla sindaca. Polemiche dell’opposiz… - Nicola23453287 : RT @tempoweb: Assunta la compagna dell'assessore Lemmetti. A Roma torna la parentopoli a 5 stelle #giannilemmetti #silviadimanno #campidog… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma assessore

... Luca Montuori, della compagna dell'al Bilancio Gianni Lemmetti. A quanto riferito la ... mogli, sorelle, amici ed ex colleghi: tutti nella casa, non più di vetro, del Comune di. L'...... 700 nuovi casi a, e i decessi: 1.793 casi positivi, 28 in meno rispetto al giorno prima, e 15 decessi quindi 9 in meno. 'Dopo la prima settimana di zona rossa - ha detto l'regionale ...Sarà lui, direttore generale dell’assessorato regionale all’Ambiente e Clima ... il profilo tecnico di Nova ha convinto gli esponenti di Brescia, Milano e Roma. In questi anni il direttore generale si ...Roma – Scoperto traffico di carburante di contrabbando ... ha raggiunto le 800 mila somministrazioni di dosi di vaccino anti Covid. A comunicarlo è l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato: “Oggi è...