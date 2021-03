Ranking WTA 22 marzo 2021 | nessun cambiamento in vetta Solo Giorgi e Trevisan in Top-100

(Di lunedì 22 marzo 2021)nelWTA di questa settimana. Al comando c’è sempre l’australiana Ashleigh Barty, che precede la giapponese Naomi Osaka e la rumena Simona Halep. A completare la Top-5 ci sono l’americana Sofia Kenin e l’ucraina Elina Svitolina. Se al maschile sono ben nove i Top-100, al femminile la situazione dell’Italia equivale ad una grande crisi. Le sole Camila(86) e Martina(92) sono tra le prime cento del mondo. In totale nella Top-200 sono appena sette le giocatrici italiane. Top 10 WTA (al 22.03.)1 Ashleigh Barty (Australia) 9186 2 Naomi Osaka (Giappone) 7835 3 Simona Halep (Romania) 7255 4 Sofia Kenin (USA) 5760 5 Elina Svitolina (Ucraina) 5370 6 Karolina Pliskova (Repubblica Ceca) 5205 7 Serena Williams (USA) 4915 8 ...

Viktorija Golubic (102) disputer i quarti del torneo di Monterrey. Ha battuto agli ottavi la statunitense Lauren ... la zurighese da luned entrer nella top 100 del. La sua prossima ......i punti delle qualificazioni il classe 2002 di Carrara guadagna al momento 13 posizioni nel..., Monterrey Paolini agli ottavi a Monterrey, Trevisan eliminata 8 ORE FA La notizia che, se ...In finale a Monterrey la stellina canadese Fernandez opposta alla svizzera Golubic, alla sua seconda finale in stagione ...In questa parte di tabellone è presente anche Naomi Osaka, che la numero 84 del ranking WTA affronterebbe solo ai quarti di finale. Una prospettiva ottimistica ma che ci si augura che Giorgi possa ...