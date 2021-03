Parentopoli | Lemmetti sistema la fidanzata e la Raggi è furibonda | «Falla dimettere»

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 22 marzo 2021) Pensava di passare inosservato ma quando, al Campidoglio, c’è aria disi accendono i riflettori e si estraggono le spade. L’assessore di Virginia, Gianni, pare però aver ingannato la Sindaca riaprendo così i fantasmi anti-meritocrazia che da anni circolano in quel palazzo.Silvia Di Manno mercoledì scorso ha ottenuto un incarico nella segreteria del responsabile dell’Urbanistica, Luca Montuori, con un compenso di 26mila euro lordi all’anno. Tutto “normale” se non fosse che la Di Manno è proprio la compagna del titolare del bilancio, Gianni Lammetti. Leggi anche: Lazio primo weekend in zona rossa, litorale: da pieno a deserto «O la faioppure faccio revocare la nomina della tua compagna nello staff dell’assessore Montuori!». La, ...