Papà entra nel recinto degli elefanti col figlio di due anni: gli animali lo caricano e lo mettono in fuga – Video (Di lunedì 22 marzo 2021) Ci troviamo allo zoo di San Diego, in California. A un certo punto un uomo, tenendo in braccio il figlio di due anni, scavalca le recinzioni e si posiziona nell’area riservata agli elefanti, probabilmente con l’intento di farsi fotografare. Il “padrone di casa”, tuttavia, non gradisce, e parte alla carica dell’intruso. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma l’uomo, 25 anni, è stato arrestato con l’accusa, tra le altre cose, di maltrattamenti nei confronti di minore. Video Twitter L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Ci troviamo allo zoo di San Diego, in California. A un certo punto un uomo, tenendo in braccio ildi due, scavalca le recinzioni e si posiziona nell’area riservata agli, probabilmente con l’intento di farsi fotografare. Il “padrone di casa”, tuttavia, non gradisce, e parte alla carica dell’intruso. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma l’uomo, 25, è stato arrestato con l’accusa, tra le altre cose, di maltrattamenti nei confronti di minore.Twitter L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

