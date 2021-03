Paolo Bonolis affonda Eleonora Daniele e Barbara D’Urso: “Appena c’è un cadavere arrivano come mosche” (Di lunedì 22 marzo 2021) Paolo Bonolis e la battuta su Storie Italiane e Barbara D’Urso Da qualche settimana, dopo mesi di repliche di Caduta Libera, nel preserale di Canale 5 sta andando in onda Avanti un altro, il divertente game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Nella puntata trasmessa venerdì, il padrone di casa ha avuto il piacere di avere come concorrente la signorina Erika. Quest’ultima è laureata in giornalismo investigativo e cronaca nera, in più è anche scrittrice di racconti erotici. Venuto a conoscenza della laurea, il professionista romana ha fatto una battuta ironica su Storie Italiane di Eleonora Daniele e la collega Mediaset, Barbara D’Urso. “E’ il paradiso di alcune trasmissioni televisive. La ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 22 marzo 2021)e la battuta su Storie Italiane eDa qualche settimana, dopo mesi di repliche di Caduta Libera, nel preserale di Canale 5 sta andando in onda Avanti un altro, il divertente game show condotto dae Luca Laurenti. Nella puntata trasmessa venerdì, il padrone di casa ha avuto il piacere di avereconcorrente la signorina Erika. Quest’ultima è laureata in giornalismo investigativo e cronaca nera, in più è anche scrittrice di racconti erotici. Venuto a conoscenza della laurea, il professionista romana ha fatto una battuta ironica su Storie Italiane die la collega Mediaset,. “E’ il paradiso di alcune trasmissioni televisive. La ...

