Milan, Ibrahimovic esce allo scoperto: l’annuncio in conferenza (Di lunedì 22 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovic ha finalmente deciso di uscire allo scoperto, cosi dal ritiro della nazionale ha parlato del suo futuro e del Milan. Che il rinnovo di Ibrahimovic sia un tema decisamente caldo, lo si sa ormai da diverso tempo. L’attaccante del Milan rappresenta di sicuro un patrimonio importante per tutto il club, e proprio per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 22 marzo 2021) Zlatanha finalmente deciso di uscire, cosi dal ritiro della nazionale ha parlato del suo futuro e del. Che il rinnovo disia un tema decisamente caldo, lo si sa ormai da diverso tempo. L’attaccante delrappresenta di sicuro un patrimonio importante per tutto il club, e proprio per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AntoVitiello : Vittoria di vitale importanza del #Milan a #Firenze, che in trasferta si conferma inarrestabile. Quindici gol in 15… - DiMarzio : 'Più passano i giorni più mi sento giovane'. Le parole di Zlatan #Ibrahimovic dopo #FiorentinaMilan - SkySport : ?? @PeppeDiSte 'Hai fatto un altro record' ?? @ibra_official: 'Questo record non voglio averlo' ? #SkySerieA… - OracoloRNit : #Svezia ????, #Ibrahimovic: 'Rinnovo con il #Milan? Sono ottimista. I compagni sono come i miei figli. Questa è l'atm… - andreafabris96 : #Svezia ????, Zlatan #Ibrahimovic ????: 'Rinnovo con il #Milan? Sono ottimista. I compagni sono come i miei figli. Ques… -