In Turchia grave passo indietro sulle donne

(Di lunedì 22 marzo 2021) Recep Tayyip Erdogan ha ritirato ladalla cosiddetta Convenzione di Istanbul, ovvero dal Trattato firmato nel 2011 dai Paesi del Consiglio d’Europa, e proprio nella città turca, per creare uno strumento internazionale di protezione delledalla violenza domestica e di genere. Ed è una gran brutta notizia. Lo è per leturche, in primo luogo. Secondo i più recenti studi, almeno il 50% di loro ha sofferto violenze fisiche o sessuali dai propri mariti o compagni. E nel 2019 ci sono stati 479 femminicidi nel Paese, il dato più alto in coda a un decennio in cui i delitti di quello stampo sono aumentati di anno in anno. Facile immaginare che la decisione di Erdogan peggiorerà la situazione, dando invece soddisfazione agli ambienti che accusavano la Convenzione di favorire la disgregazione delle famiglie e diffondere ...