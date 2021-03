Giuffredi | ”Hysaj resta al Napoli? Dipende dal prossimo allenatore”

(Di lunedì 22 marzo 2021), l’agente: “Grato alper gli anni vissuti, ora parliamo con altri club. Permanenza?dal. Su Veretout e Mario Rui…” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Mario, agente tra gli altri di, Di Lorenzo e Mario Rui. Queste le sue parole: SUGLI ANNI VISSUTI DAAL? Ennesima dimostrazione di essere un grande professionista, grato ale al club per i 5 anni in cui ha vissuto qui. Il minimo che possa dimostare è attaccamento alla maglia. Critiche alla squadra e a Gattuso? Sono state ingiuste, ilal completo recuperando Mertens, Osimhen, Fabian Ruiz, Koulibaly cosa sta ...

Ultime Notizie dalla rete : Giuffredi Hysaj

Mario, agente di Elseid, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del futuro del terzino del Napoli: le sue ...Calciomercato Napoli - Gattuso Napoli . A Radio Marte nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete' di Raffaele Auriemma è intervenuto Mario, agente tra gli altri di, Di Lorenzo e Mario Rui per parlare delle ultime sul Napoli . Calciomercato: Gattuso - Napoli, le parole di'Critiche alla squadra e a Gattuso? Sono ...L’agente di Elseid Hysaj, Mario Giuffredi, ha parlato a Radio Marte del futuro del suo assistito, sottolineando come l’addio al Napoli dopo cinque anni sia abbastanza scontato, ma ponendo l’accento su ...“Hysaj? Ennesima dimostrazione di essere un grande professionista, grato al Napoli e al club per i 5 anni in cui ha vissuto qui. Il minimo che possa dimostare è attaccamento alla maglia. Critiche alla ...