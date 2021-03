Elisabetta Gregoraci saluta la primavera | il suo post conquista i fan

(Di lunedì 22 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.laanzi le da il ben tornato e il suotutti i follower. E’ passato davvero diverso tempo dalla fine del Grande Fratello Vip che la showgirl calabrese ha abbandonato prima della fine prevista per stare vicina a suo figlio Nathan, eppure continua ad essere una delle protagoniste assolute,

Advertising

epiclove_ : RT @amoredimezzo: anch’io voglio svegliarmi una mattina, indossare una pelliccia leopardata, prendere le valigie vuitton e le buste elisabe… - thejlawgamesx : RT @amoredimezzo: anch’io voglio svegliarmi una mattina, indossare una pelliccia leopardata, prendere le valigie vuitton e le buste elisabe… - maccario_marta : RT @lacinica_: Blair waldorf Elisabetta Gregoraci fate di me ciò che volete #eligreg #gregorelli - Dorina581 : @BakshDark Io ricordo una puntata, forse tra le ultime di Gregoraci, in cui, al momento delle nomination, mentre si… - feIicitysmck : JUNGKOOK #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci

Corriere dello Sport.it

Più di lei, nei giorni scorsi l'ex velino era stato sotto i riflettori per le sua dichiarazioni su. 'Io non ho mai detto di essermi innamorato di. Ho sempre detto che ...Ricordiamo che durante l'avventura al Gf Vip , Pretelli si è scontrato più volte con la sua famiglia proprio perché, dopo l'avvicinamento di lui a, non appoggiavano la sua ...Alcuni settimanali di gossip, però, ci credono poco e anche le rivelazioni di Pierpaolo mietono ombre sulla buona fede della Gregoraci Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabet ...La rivelazione di Pierpaolo a Live-Non è la d'Urso sul rapporto con la famiglia e sulla partecipazione di Fariba all'Isola dei Famosi.