È la seconda volta che la Juve “scansa” il miglior Napoli: un autogol il rinvio ad aprile (Di lunedì 22 marzo 2021) La prima volta, ad ottobre, la Juve che non giocò col Napoli era “ancora giovane, acerba”. La seconda, a marzo, la Juve che non ha giocato col Napoli è invece logora, fuori fuoco, “tradita dai big”, con un po’ di infortunati che tuttavia ormai anche la critica più benevola evita di tradurre in alibi. Ma la sostanza è la stessa: Juve-Napoli è una partita non-giocata che finora ha salvato i bianconeri. Checché (non) se ne dica. Perché la narrazione che si fa del doppio rinvio è all’opposto: così come fu il Napoli in autunno a titillare l’Asl per non andare a Torino, così è passato il messaggio ora che sia stata una volontà esclusiva del Napoli di non giocare mercoledì scorso, per evitare la tripla ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 marzo 2021) La prima, ad ottobre, lache non giocò colera “ancora giovane, acerba”. La, a marzo, lache non ha giocato colè invece logora, fuori fuoco, “tradita dai big”, con un po’ di infortunati che tuttavia ormai anche la critica più benevola evita di tradurre in alibi. Ma la sostanza è la stessa:è una partita non-giocata che finora ha salvato i bianconeri. Checché (non) se ne dica. Perché la narrazione che si fa del doppioè all’opposto: così come fu ilin autunno a titillare l’Asl per non andare a Torino, così è passato il messaggio ora che sia stata una volontà esclusiva deldi non giocare mercoledì scorso, per evitare la tripla ...

