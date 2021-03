Covid: 13.846 i nuovi casi in 24 ore, il numero di morti risale a 386 (Di lunedì 22 marzo 2021) AGI - Sono 13.846 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 20.159 di ieri, ma con molti tamponi in meno, oltre centomila (169.196 i test oggi), come sempre succede dopo il weekend. Il tasso di positività infatti sale di un punto secco, e arriva all'8,2%. In aumento anche i decessi, 386 (ieri 300), per un totale di 105.328 vittime dall'inizio dell'epidemia. Così come prosegue la crescita dei ricoveri: le terapie intensive sono 62 in più (ieri +61) con 227 ingressi del giorno, e salgono a 3.510, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 565 unità (ieri +423), 28.049 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi odierni è l'Emilia Romagna (+2.118), seguita da Lombardia (+2.105), Piemonte (+1.521), Lazio (+1.407) e Campania (+1.313). I contagi ... Leggi su agi (Di lunedì 22 marzo 2021) AGI - Sono 13.846 idiin Italia nelle ultime 24 ore, contro i 20.159 di ieri, ma con molti tamponi in meno, oltre centomila (169.196 i test oggi), come sempre succede dopo il weekend. Il tasso di positività infatti sale di un punto secco, e arriva all'8,2%. In aumento anche i decessi, 386 (ieri 300), per un totale di 105.328 vittime dall'inizio dell'epidemia. Così come prosegue la crescita dei ricoveri: le terapie intensive sono 62 in più (ieri +61) con 227 ingressi del giorno, e salgono a 3.510, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 565 unità (ieri +423), 28.049 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con piùodierni è l'Emilia Romagna (+2.118), seguita da Lombardia (+2.105), Piemonte (+1.521), Lazio (+1.407) e Campania (+1.313). I contagi ...

