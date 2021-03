Commissario Ricciardi | lutto per il cast | addio all’attore Giuseppe Gavazzi

Advertising

comixnapoli : Nostalgia del commissario Ricciardi? Nessun problema, c’è la squadra Bonelli - de Giovanni - Comix! Il 24 marzo… - Atrebor78 : Ni. Tanta la Storia, la vicenda personale non convince fino alla fine (deludente e sospesa). Ma passiamo a Maurizio… - infoitcultura : Morto Giuseppe Gavazzi, attore ne Il commissario Ricciardi - infoitcultura : Il Commissario Ricciardi: morto attore del cast, triste annuncio del regista - infoitcultura : Giuseppe Gavazzi, morto attore Il commissario Ricciardi/ D'Alatri: 'Era meraviglioso' -

Ultime Notizie dalla rete : Commissario Ricciardi

Giuseppe Gavazzi è morto oggi 21 marzo 2021: l'annuncio è stato dato dal regista Alessandro D'Alatri che lo aveva diretto in un recente episodio de Il, la fiction basata sulla serie di libri di Maurizio De Giovanni. Giuseppe Gavazzi era nato a Portici (Napoli), ed era conosciuto soprattutto al pubblico teatrale. L'attore, che ...Molto noto nel mondo del teatro, lo abbiamo visto di recente in tv nella fiction di Rai Uno Il, dove ha interpretato il sagrestano Nanni nella quarta puntata. Ad annunciare la ...L’ultima, in ordine cronologico, è stata ne “Il commissario Ricciardi” su Raiuno, serie tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni. A dare l’annuncio della sua scomparsa è il regista Alessandro ...Napoli. La morte di Giuseppe Gavazzi, interprete della fiction "Il commissario Ricciardi" ha lasciato tutti senza parole. Su Instagram ...