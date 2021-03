Cassano sta con Pirlo: «Ha pochissime responsabilità. Ronaldo con lui…» (Di lunedì 22 marzo 2021) Antonio Cassano parla di Andrea Pirlo e della situazione in casa Juve. Le sue parole sul tecnico bianconero dopo la sconfitta col Benevento Intervenuto ai microfoni della BoboTv su Twitch, Cassano ha parlato di Andrea Pirlo e della situazione in casa Juve. «Io do pochissime responsabilità ad Andrea. L’anno scorso è stato mandato via l’allenatore che negli ultimi 30 anni ha espresso il calcio migliore ma aveva un solo problema, ovvero Cristiano Ronaldo. Scegliendo Pirlo che vuole fare gioco come Sarri, Ronaldo diventa una sorta di tappo per lui… Di Guardiola ce n’è solo uno che ha fatto sfracelli al primo anno. Dal momento che vuoi continuare sulla strada di fare calcio, Ronaldo ti dà poche ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Antonioparla di Andreae della situazione in casa Juve. Le sue parole sul tecnico bianconero dopo la sconfitta col Benevento Intervenuto ai microfoni della BoboTv su Twitch,ha parlato di Andreae della situazione in casa Juve. «Io doad Andrea. L’anno scorso è stato mandato via l’allenatore che negli ultimi 30 anni ha espresso il calcio migliore ma aveva un solo problema, ovvero Cristiano. Scegliendoche vuole fare gioco come Sarri,diventa una sorta di tappo perDi Guardiola ce n’è solo uno che ha fatto sfracelli al primo anno. Dal momento che vuoi continuare sulla strada di fare calcio,ti dà poche ...

