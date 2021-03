Bufera contro Zenga a Live - Non è la D'Urso: "Non è titolato per parlare di vaccini" (Di lunedì 22 marzo 2021) Alessandro Cecchi Paone ha avuto un'accesa lite con Walter Zenga e ha minacciato d'intraprendere azioni legali. Cecchi Paone contro Walter Zenga: “Ti querelo! Sei ignorante” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 22 marzo 2021) Alessandro Cecchi Paone ha avuto un'accesa lite con Waltere ha minacciato d'intraprendere azioni legali. Cecchi PaoneWalter: “Ti querelo! Sei ignorante” su Notizie.it.

Advertising

falbrav1 : RT @_MDelon: Fino a qualche settimana fa era a rischio esonero. Nella bufera il suo #Napoli vinse contro la #Juve. Superata, ha vinto pure… - _MDelon : Fino a qualche settimana fa era a rischio esonero. Nella bufera il suo #Napoli vinse contro la #Juve. Superata, ha… - Fabrus741 : @filicecche @AntonioCorsa con la Lazio un mani da folli. e non parliamo della champions. diciamo che l’anno è di qu… - ideadestra_ : @Storace 'Alessandro Savoi si è dimesso da presidente della Lega in Trentino? Ha fatto bene”. E’ questo il breve co… - IlMattinoFoggia : Bufera sul neo capogruppo regionale della #Lega di #Salvini in #Basilicata per un vecchio post in cui inneggiava al… -