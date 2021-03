Vilipendio alla statua di Cristo Salvini: "Insulto a nostra storia" (Di domenica 21 marzo 2021) Rosa Scognamiglio La statua del Cristo Ligneo di Cosseria vandalizzata da ignoti. Immediata la reazione di Matteo Salvini: "Un attacco alla nostra storia" Orrore. Non c'è altra parola per definire lo scempio avvenuto la scorsa notte a Cosseria, località in provincia di Savona, dove la statua del Cristo Ligneo è stata barbaramente oltraggiata da ignoti. Un atto inglorioso, e a dir poco spregievole, che ha profondamente indignato i Cosseriesi e tutta la comunità religiosa locale. A raccontare l'accaduto su Facebook è stato il leader della Lega Matteo Salvini rassicurando, nel tardo pomeriggio di oggi, che l'opera sarà risanata da un artigiano locale. "I parlamentari della Lega, Sara Foscolo e Paolo Ripamonti sono andati ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 21 marzo 2021) Rosa Scognamiglio LadelLigneo di Cosseria vandalizzata da ignoti. Immediata la reazione di Matteo: "Un attacco" Orrore. Non c'è altra parola per definire lo scempio avvenuto la scorsa notte a Cosseria, località in provincia di Savona, dove ladelLigneo è stata barbaramente oltraggiata da ignoti. Un atto inglorioso, e a dir poco spregievole, che ha profondamente indignato i Cosseriesi e tutta la comunità religiosa locale. A raccontare l'accaduto su Facebook è stato il leader della Lega Matteorassicurando, nel tardo pomeriggio di oggi, che l'opera sarà risanata da un artigiano locale. "I parlamentari della Lega, Sara Foscolo e Paolo Ripamonti sono andati ...

