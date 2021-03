Ultime Notizie Roma del 21-03-2021 ore 18:10 (Di domenica 21 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno il dì alla fine è un primo mattoncino e occorrerà fare di più spiega il leader della Lega Matteo Salvini è solo sfruttamento di bilancio si chiede al governo coraggio divisione Quindi con 20 miliardi non vai da nessuna parte aggiunge si parla anche di una riforma della Giustizia che rimetta al centro i cittadini non sarà questo il governo che affronterà in grande stile i problemi spiega ma il prossimo governo che verrà eletto liberamente l’avrà come primo punto all’ordine del giorno intanto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in Libia il titolare della Farnesina è atterrato a Tripoli in mattinata ha incontrato il premier Di Maio è il primo tra i ministri dell’UE ad essere ricevuto in via dopo la formazione del nuovo governo il titolare della Farnesina vedrà anche il Presidente del ... Leggi su romadailynews (Di domenica 21 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno il dì alla fine è un primo mattoncino e occorrerà fare di più spiega il leader della Lega Matteo Salvini è solo sfruttamento di bilancio si chiede al governo coraggio divisione Quindi con 20 miliardi non vai da nessuna parte aggiunge si parla anche di una riforma della Giustizia che rimetta al centro i cittadini non sarà questo il governo che affronterà in grande stile i problemi spiega ma il prossimo governo che verrà eletto liberamente l’avrà come primo punto all’ordine del giorno intanto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in Libia il titolare della Farnesina è atterrato a Tripoli in mattinata ha incontrato il premier Di Maio è il primo tra i ministri dell’UE ad essere ricevuto in via dopo la formazione del nuovo governo il titolare della Farnesina vedrà anche il Presidente del ...

