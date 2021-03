Tommaso Zorzi fa apprezzamenti su Tommaso di Amici: “Maria, ne vogliamo parlare?” (Di domenica 21 marzo 2021) Sul suo profilo Twitter, Tommaso Zorzi fa apprezzamenti su Tommaso Stanzani, ballerino di “Amici di Maria De Filippi”. Ieri sera, su Canale 5, è andata in onda la prima puntata del serale di “Amici di Maria De Filippi”. Durante il primo appuntamento con il noto talent show, Tommaso Stanzani, ballerino della scuola più famosa d’Italia, L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 21 marzo 2021) Sul suo profilo Twitter,fasuStanzani, ballerino di “diDe Filippi”. Ieri sera, su Canale 5, è andata in onda la prima puntata del serale di “diDe Filippi”. Durante il primo appuntamento con il noto talent show,Stanzani, ballerino della scuola più famosa d’Italia, L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

VanityFairIt : Reduce dal successo del «Grande Fratello Vip», Stefania Orlando parla del ritorno alla vita di tutti i giorni, del… - redazioneiene : “Questi ripensamenti da Opus Dei…”. Solo per voi amici di Twitter, vi regaliamo una delle tante perle di… - redazioneiene : Questa volta siamo noi a sentire i rumori del circo! Martedì a #LeIene arriva l’attesissimo scherzo di… - AmyNerdQueen1 : @Mirkothewalrus @tommaso_zorzi Sto scherzando amore ...comunque lui non ti può notare se non sa come sei ???????? - endlesslyfeds : @maryzellaaaa @tommaso_zorzi @AndreaZelletta basiglio caput mundi -