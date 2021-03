Terza fascia graduatorie ATA: possono iscriversi anche i docenti delle GPS, non c’è incompatibilità (Di domenica 21 marzo 2021) Gli aspiranti docenti che si sono iscritti la scorsa estate nelle GPS graduatorie provinciali per le supplenze o che sono iscritti anche nelle GaE potranno inserirsi anche nelle graduatorie di istituto di Terza fascia per il personale ATA, se in possesso del titolo di studio specifico per il profilo professionale richiesto. Le graduatorie saranno valide per il triennio 2021/23 e non sono incompatibili con quelle dei docenti, si tratta di due figure professionali diverso del contesto scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 21 marzo 2021) Gli aspirantiche si sono iscritti la scorsa estate nelle GPSprovinciali per le supplenze o che sono iscrittinelle GaE potranno inserirsinelledi istituto diper il personale ATA, se in possesso del titolo di studio specifico per il profilo professionale richiesto. Lesaranno valide per il triennio 2021/23 e non sono incompatibili con quelle dei, si tratta di due figure professionali diverso del contesto scolastico. L'articolo .

