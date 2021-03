“Sono stato veramente fortunato”: i primi passi di Gianni Morandi (Di domenica 21 marzo 2021) Un incidente avvenuto ormai una decina di giorni fa ha costretto Gianni Morandi ad essere ricoverato in ospedale. Un incidente avvenuto mentre faceva giardinaggio e che ha portato l’amato cantante nato a Bologna ad essere ricoverato presso il centro Grandi Ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena. Era grande la preoccupazione dei fan e Morandi, rispondendo ai propri fan, aveva fatto sapere: “Vorrei poter ricominciare a salutarvi ma faccio molta fatica anche a tenere il telefono in mano”. Usando frattanto l’hashtag #èpiùduradelprevisto per commentare il video inviatogli dai giocatori del Bologna, sua squadra del cuore. LEGGI ANCHE => “Più dura del previsto”: Gianni Morandi e il primo post dall’ospedale Ma quest’oggi, finalmente, Sono arrivate delle immagini che ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 21 marzo 2021) Un incidente avvenuto ormai una decina di giorni fa ha costrettoad essere ricoverato in ospedale. Un incidente avvenuto mentre faceva giardinaggio e che ha portato l’amato cantante nato a Bologna ad essere ricoverato presso il centro Grandi Ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena. Era grande la preoccupazione dei fan e, rispondendo ai propri fan, aveva fatto sapere: “Vorrei poter ricominciare a salutarvi ma faccio molta fatica anche a tenere il telefono in mano”. Usando frattanto l’hashtag #èpiùduradelprevisto per commentare il video inviatogli dai giocatori del Bologna, sua squadra del cuore. LEGGI ANCHE => “Più dura del previsto”:e il primo post dall’ospedale Ma quest’oggi, finalmente,arrivate delle immagini che ...

