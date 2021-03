Serie C, 32a giornata: la Ternana non perde un colpo, cade il Bari. Risultati e classifica (Di domenica 21 marzo 2021) 32a giornata in Serie C (girone C).Vittoria del Catania che supera 3-1 l'Avellino, vince ancora la Ternana che supera 1-0 in casa la Vibonese grazie al solito gol di Partipilo. Altro passo falso per il Bari che cade 2-0 in casa del Catanzaro, in zona salvezza tre punti preziosi per il Potenza che ha la meglio per 2-1 sul Bisceglie.Primavera 3, Palermo-Catania 2-2: i rosanero sprecano il doppio vantaggio, etnei di rimontaRisultatiCatania-Avellino 3-1 (giocata alle 12.30)Ternana-Vibonese 1-0Catanzaro-Bari 2-0Foggia-Viterbese: 1-1Monopoli-Palermo (posticipata)Potenza-Bisceglie: 2-1Casertana-Cavese: (ore 17.30)Teramo-Virtus Francavilla (ore 17.30)Paganese-Juve Stabia: ore 20.30.Riposa: Turris.classificaTernana* 72Avellino* ... Leggi su mediagol (Di domenica 21 marzo 2021) 32ainC (girone C).Vittoria del Catania che supera 3-1 l'Avellino, vince ancora lache supera 1-0 in casa la Vibonese grazie al solito gol di Partipilo. Altro passo falso per ilche2-0 in casa del Catanzaro, in zona salvezza tre punti preziosi per il Potenza che ha la meglio per 2-1 sul Bisceglie.Primavera 3, Palermo-Catania 2-2: i rosanero sprecano il doppio vantaggio, etnei di rimontaCatania-Avellino 3-1 (giocata alle 12.30)-Vibonese 1-0Catanzaro-2-0Foggia-Viterbese: 1-1Monopoli-Palermo (posticipata)Potenza-Bisceglie: 2-1Casertana-Cavese: (ore 17.30)Teramo-Virtus Francavilla (ore 17.30)Paganese-Juve Stabia: ore 20.30.Riposa: Turris.* 72Avellino* ...

