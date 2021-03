Sci alpino, Schwarz precede Noel nella prima manche dello slalom di Lenzerheide. 8° Vinatzer (Di domenica 21 marzo 2021) Marco Schwarz guida la classifica dopo la prima manche dello slalom di Lenzerheide. L’austriaco, vincitore della coppa di specialità, ha fermato il cronometro sul tempo di 52”79, sfruttando al meglio il pettorale numero uno in partenza. Prova senza errori per Schwarz, che ha fatto la differenza soprattutto nella parte finale del tracciato. Secondo posto per il francese Clement Noel, che ha accusato 18 centesimi di ritardo dall’austriaco. In terza posizione si è inserito l’austriaco Adrian Pertl con un distacco di 62 centesimi dal connazionale. Vicini al podio anche lo svizzero Ramon Zenhaeusern (+0.63) ed il tedesco Linus Strasser (+0.72). Sesto l’austriaco Manuel Feller (+0.94), che ha preceduto lo svizzero Loic Meillard (+0.97) ed ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) Marcoguida la classifica dopo ladi. L’austriaco, vincitore della coppa di specialità, ha fermato il cronometro sul tempo di 52”79, sfruttando al meglio il pettorale numero uno in partenza. Prova senza errori per, che ha fatto la differenza soprattuttoparte finale del tracciato. Secondo posto per il francese Clement, che ha accusato 18 centesimi di ritardo dall’austriaco. In terza posizione si è inserito l’austriaco Adrian Pertl con un distacco di 62 centesimi dal connazionale. Vicini al podio anche lo svizzero Ramon Zenhaeusern (+0.63) ed il tedesco Linus Strasser (+0.72). Sesto l’austriaco Manuel Feller (+0.94), che ha preceduto lo svizzero Loic Meillard (+0.97) ed ...

Advertising

chetempochefa : ?? A 22 anni dal suo ritiro, domani a #CTCF da @fabfazio avremo, per un’intervista in esclusiva, Deborah Compagnoni,… - chevida : Caro @Eurosport_IT. Forse non vi interessarà molto dell'#eurolega di basket ma mettere che c'è lo sci alpino e poi… - digitalsat_it : Domenica @RaiSport , #21Marzo 2021 | #SciAlpino Finali, #Pallavolo, #Basket, #Ciclismo - lavocedialba : Sci alpino femminile, Coppa del mondo: gigante Lenzerheide, Marta Bassino seconda a metà gara - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Lenzerheide in DIRETTA: guida Schwarz davanti a Noel! Vinatzer ottavo -