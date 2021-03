Roma e Ostia, controlli nel primo weekend in zona rossa: clienti seduti ai tavolini, chiusi due locali (Di domenica 21 marzo 2021) In questo primo fine settimana di “zona rossa” la Polizia Locale ha predisposto un piano mirato di controlli su tutto il territorio per verificare il rispetto delle misure anti-Covid, con pattuglie che hanno svolto accertamenti sulle strade, con particolare attenzione agli spostamenti lungo le principali consolari, nei parchi e presso locali pubblici, attività e minimarket. Vigilati anche i luoghi tipici della movida. Più di 80 le violazioni contestate: spostamenti senza valido motivo, mancato uso delle mascherine ma anche inosservanza delle disposizioni in vigore da parte di alcuni esercizi. Oltre 200 i veicoli controllati, più di 500 le autocertificazioni sottoposte a verifica e circa un migliaio gli accertamenti che hanno riguardato le attività commerciali. Diversi gli interventi dei caschi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 21 marzo 2021) In questofine settimana di “” la Polizia Locale ha predisposto un piano mirato disu tutto il territorio per verificare il rispetto delle misure anti-Covid, con pattuglie che hanno svolto accertamenti sulle strade, con particolare attenzione agli spostamenti lungo le principali consolari, nei parchi e pressopubblici, attività e minimarket. Vigilati anche i luoghi tipici della movida. Più di 80 le violazioni contestate: spostamenti senza valido motivo, mancato uso delle mascherine ma anche inosservanza delle disposizioni in vigore da parte di alcuni esercizi. Oltre 200 i veicoli controllati, più di 500 le autocertificazioni sottoposte a verifica e circa un migliaio gli accertamenti che hanno riguardato le attività commerciali. Diversi gli interventi dei caschi ...

