No alla Dad | migliaia di cartelle in piazza | genitori e bimbi protestano

Advertising

Ettore_Rosato : ?? Sono preoccupato per i nostri figli e per i nostri nipoti che perdono la socialità oltre che la #didattica. Non t… - ManuBi91 : No alla DAD, si ai nostri Dads @acmilan #Bennacer #Kessie - LisannaC : @PeppeMontuori La scuola non si è mai fermata grazie alla DAD... - LeveHome : @4everAnnina Una professoressa del liceo di mio figlio, alla domanda dei ragazzi sul perché indossasse la mascherin… - danieledv79 : @Graziella2201 @thebaios1 Innanzitutto dovrebbe lavorare per garantire quei servizi che il ministro precedente non… -

Ultime Notizie dalla rete : alla Dad

I ragazzi insono isolati eloro età non va bene'. Quello che molti genitori sostengono è che 'la scuola non è una fonte di contagio - come ha spiegato Selma De Mitri, mamma di quattro ...La pandemia e le restrizioni della zona rossa non frenano gli esami d'inglese, che, come accade con la didattica a distanza nelle scuole, diventano possibili grazietecnologia. È il caso dei primi test d'inglese 'Cambridge Linguaskill' tenutisi in modalità telematica in Puglia, per iniziativa della English Express Cambridge Centre IT997. 'Il remote ..."Sapevamo che non potevamo essere brillantissimi ma l'importante era tornare alla vittoria - ha aggiunto -. Lo scudetto? Siamo partiti con altri obiettivi, adesso però siamo lì e ci giochiamo tutto.si sono riuniti per dire “No” alla Dad in quanto modalità di insegnamento ritenuta inefficace per l’apprendimento; svilente sul piano sociale e relazionale; discriminatoria per gli alunni provenienti ...