Napoli, colto in flagrante a rubare un'auto ferma in sosta: arrestato

Napoli – Un uomo è stato colto in flagrante nel tentativo di rubare un'auto in sosta poco dopo la mezzanotte e quindi in pieno coprifuoco. Questa notte, i Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco ed in particolare i militari della Stazione di Portici hanno arrestato in flagranza di reato un 40enne già noto alle forze dell'ordine. Poco dopo la mezzanotte l'uomo è stato sorpreso dai militari dell'arma che avevano notato il suo atteggiamento sospetto nei pressi di alcune auto in sosta. Il 40enne è stato bloccato mentre con 2 cacciaviti stava smontando lo stereo di un'auto alla quale aveva frantumato il lunotto.

