Morandi pubblica un video dall’ospedale di Cesena dove è ricoverato: “Sono stato veramente fortunato” (Di domenica 21 marzo 2021) “È il primo giorno di primavera e il decimo giorno di degenza in ospedale”. Inizia così il post che Gianni Morandi ha pubblicato sul proprio profilo Facebook insieme a un video, che mostra sulle note di Jovanotti alcuni momenti della riabilitazione al centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Il cantante di Monghidoro è stato ricoverato nel pomeriggio dell’11 marzo, dopo essere caduto in mezzo alle sterpaglie che stava bruciando nella sua tenuta di San Lazzaro (nel Bolognese). Morandi ha riportato diverse ustioni alle braccia e alle gambe. “La prima cosa che voglio fare – scrive – è ringraziare tutta la straordinaria squadra che mi assiste quotidianamente, guidata dal primario dottor Davide Melandri. Con grande professionalità, tutti mi stanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) “È il primo giorno di primavera e il decimo giorno di degenza in ospedale”. Inizia così il post che Giannihato sul proprio profilo Facebook insieme a un, che mostra sulle note di Jovanotti alcuni momenti della riabilitazione al centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di. Il cantante di Monghidoro ènel pomeriggio dell’11 marzo, dopo essere caduto in mezzo alle sterpaglie che stava bruciando nella sua tenuta di San Lazzaro (nel Bolognese).ha riportato diverse ustioni alle braccia e alle gambe. “La prima cosa che voglio fare – scrive – è ringraziare tutta la straordinaria squadra che mi assiste quotidianamente, guidata dal primario dottor Davide Melandri. Con grande professionalità, tutti mi stanno ...

Morandi pubblica un video dall'ospedale di Cesena dove è ricoverato: "Sono stato veramente… Il Fatto Quotidiano Gianni Morandi torna sui social dopo l'incidente "Momento difficile, ora è tempo di…": le parole del cantante Come ben sapranno i milioni di fan, lo scorso 11 marzo Gianni Morandi si trovava in campagna per dar fuoco a delle sterpaglie ma è improvvisamente scivolato. Purtroppo, nonostante si sia aggrappato a ...

Gianni Morandi dall'ospedale: "Sono un ragazzo fortunato" È il primo giorno di primavera e il decimo giorno di degenza in ospedale”. In un video postato sui suoi canali social, Gianni Morandi si mostra per la prima volta al pubblico, con le sue ‘manone’ e le ...

