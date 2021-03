Minacce e violenze su ex davanti alla figlia a Breno (Brescia) (Di domenica 21 marzo 2021) Minacce e violenze alla sua ex davanti alla figlia piccola con brutali pestaggi alla sua ex: arrestato dai carabinieri. Era già stato arrestato la scorsa estate, ma è finito di nuovo in carcere il 37enne camuno che per mesi avrebbe maltrattato e picchiato la sua ex, madre di una bimba di pochi anni. Era già Leggi su periodicodaily (Di domenica 21 marzo 2021)sua expiccola con brutali pestaggisua ex: arrestato dai carabinieri. Era già stato arrestato la scorsa estate, ma è finito di nuovo in carcere il 37enne camuno che per mesi avrebbe maltrattato e picchiato la sua ex, madre di una bimba di pochi anni. Era già

Advertising

mostro15119736 : RT @PieraBelfanti: In Turchia 77 donne uccise per mano di un uomo dall'inizio dell'anno. Assassini, minacce e violenze. Manifestazione dell… - flinxkk8 : RT @PieraBelfanti: In Turchia 77 donne uccise per mano di un uomo dall'inizio dell'anno. Assassini, minacce e violenze. Manifestazione dell… - silvadeluca : RT @PieraBelfanti: In Turchia 77 donne uccise per mano di un uomo dall'inizio dell'anno. Assassini, minacce e violenze. Manifestazione dell… - Antigon25386936 : RT @PieraBelfanti: In Turchia 77 donne uccise per mano di un uomo dall'inizio dell'anno. Assassini, minacce e violenze. Manifestazione dell… - urania2906 : RT @PieraBelfanti: In Turchia 77 donne uccise per mano di un uomo dall'inizio dell'anno. Assassini, minacce e violenze. Manifestazione dell… -