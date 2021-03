(Di domenica 21 marzo 2021) In occasione della Giornata in ricordo delle vittime della mafia, Sergioha ribadito la necessità diogni fenomeno criminale. Giornata vittime di mafia, parla: “Basta con la reticenza” su Notizie.it.

Advertising

SkyTG24 : Mattarella: 'Estirpare le mafie è possibile, basta con reticenza e compromissione' - Radio1Rai : ??'Estirpare le mafie è possibile e necessario'. Così il Presidente #Mattarella nella Giornata della #… - Adnkronos : #Mattarella: 'Estirpare le mafie possibile e necessario' - nino_giovanni : RT @fattoquotidiano: Mattarella: “Estirpare la mafia è possibile e necessario, rifiutare compromissione e reticenza” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MESSAGGIO - Mattarella: 'Estirpare le mafie è possibile e necessario' -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella Estirpare

TGCOM

le mafie è possibile e necessario. L'azione di contrasto comincia dal rifiuto di quel ... Lo scrive il presidente della Repubblica Sergioin una dichiarazione in occasione della ...le mafie è possibile e necessario. L'azione di contrasto comincia dal rifiuto di quel ... Lo scrive il presidente Sergioin una dichiarazione in occasione della "Giornata nazionale ...«Non dimenticheremo mai le vittime innocenti, i servitori dello Stato, le persone libere che non hanno rinunciato ai loro valori pur sapendo di ...Il presidente Sergio Mattarella ha scritto una dichiarazione per la 26esima Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che si celebra oggi, 21 marz ...