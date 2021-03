LIVE – Slalom maschile finali Lenzerheide 2021: prima e seconda manche in DIRETTA (Di domenica 21 marzo 2021) La DIRETTA scritta dello Slalom speciale maschile di Lenzerheide, valevole per le finali di Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. Con la gara tra le porte strette si chiude la stagione per gli uomini. La coppa generale è già andata ad Alexis Pinturault, mentre quella di specialità è di Marco Schwarz. La gara è in programma domenica 21 marzo, con prima manche alle ore 10:30 e seconda alle 13:45. Sportface.it seguirà l’evento con una DIRETTA scritta aggiornato minuto per minuto. LA START LIST Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA 10.34 – Zenhaeusern chiude terzo a 63” da Schwarz. 10.32 – 18 centesimi di ritardo per il francese Noel. 10.31 – Il primo crono lo stampa Marco ... Leggi su sportface (Di domenica 21 marzo 2021) Lascritta dellospecialedi, valevole per ledi Coppa del Mondo 2020/di sci alpino. Con la gara tra le porte strette si chiude la stagione per gli uomini. La coppa generale è già andata ad Alexis Pinturault, mentre quella di specialità è di Marco Schwarz. La gara è in programma domenica 21 marzo, conalle ore 10:30 ealle 13:45. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta aggiornato minuto per minuto. LA START LIST Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LA10.34 – Zenhaeusern chiude terzo a 63” da Schwarz. 10.32 – 18 centesimi di ritardo per il francese Noel. 10.31 – Il primo crono lo stampa Marco ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Lenzerheide in DIRETTA: Noel-Schwarz per la vittoria Vinatzer vuole il podio - #alpino… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Lenzerheide: alle 10.30 lo start dello slalom maschile, Vinatzer ci prova partendo col 17 #21Marzo - neveitalia : LIVE da Lenzerheide: alle 10.30 lo start dello slalom maschile, Vinatzer ci prova partendo col 17 #21Marzo… - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ dello slalom speciale maschile Finali #Lenzerheide 2021 #FISAlpine - infoitsport : LIVE – Slalom femminile Lenzerheide 2021: prima e seconda manche in DIRETTA -