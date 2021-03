LIVE Sci alpino, Gigante donne Lenzerheide in DIRETTA: Bassino a un solo decimo da una grande Shiffrin! (Di domenica 21 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI Lenzerheide ALLE 10.30 E 13.45 9.14: Hrovat all’intermedio ha 45 centesimi di vantaggio! 9.13: Quarto posto per Liensberger che nella seconda parte limita i danni e chiude con un ritardo di 1?08 9.13: Liensberger ha 29 centesimi di ritardo all’intermedio 9.11: Linee larghe per la francese Worley nella parte finale: è quinta a 1?65 da Shiffrin 9.10: Worley all’intermedio ha 22 centesimi di ritardo 9.09: grande manche di Marta Bassino che riesce a tenere il ritmo di Shiffrin e chiude seconda a un solo decimo dalla statunitense. Era difficilissimo! 9.09: Bassino all’intermedio ha lo stesso tempo di Shiffrin 9.08: Perde tanto ma limita i danni la ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM DIALLE 10.30 E 13.45 9.14: Hrovat all’intermedio ha 45 centesimi di vantaggio! 9.13: Quarto posto per Liensberger che nella seconda parte limita i danni e chiude con un ritardo di 1?08 9.13: Liensberger ha 29 centesimi di ritardo all’intermedio 9.11: Linee larghe per la francese Worley nella parte finale: è quinta a 1?65 da Shiffrin 9.10: Worley all’intermedio ha 22 centesimi di ritardo 9.09:manche di Martache riesce a tenere il ritmo di Shiffrin e chiude seconda a undalla statunitense. Era difficilissimo! 9.09:all’intermedio ha lo stesso tempo di Shiffrin 9.08: Perde tanto ma limita i danni la ...

