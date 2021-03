L'Italia inverte la rotta, prima settimana con i contagi in calo da un mese (Di domenica 21 marzo 2021) AGI - Primi, timidi segnali di rallentamento della curva epidemica in Italia. Dopo un mese di crescita, prima vorticosa poi più contenuta, la settimana che si è chiusa con il 21 marzo (il bollettino di domenica 21 marzo) registra per la prima volta un calo sui sette giorni precedenti: l'1,5% in meno di casi positivi al Covid-19. In termini assoluti, i nuovi casi questa settimana sono stati 153mila, contro gli oltre 156mila della scorsa. Che il trend fosse in frenata, seppure con numeri sempre molto alti (anche questa settimana, quasi 22mila casi giornalieri in media) lo dimostra l'andamento delle medie settimanali. L'inizio di quella che a tutti gli effetti è la terza ondata è a febbraio, quando a metà mese, dopo settimane di stabilità, la curva ... Leggi su agi (Di domenica 21 marzo 2021) AGI - Primi, timidi segnali di rallentamento della curva epidemica in. Dopo un mese di crescita,vorticosa poi più contenuta, lache si è chiusa con il 21 marzo (il bollettino di domenica 21 marzo) registra per lavolta unsui sette giorni precedenti: l'1,5% in meno di casi positivi al Covid-19. In termini assoluti, i nuovi casi questasono stati 153mila, contro gli oltre 156mila della scorsa. Che il trend fosse in frenata, seppure con numeri sempre molto alti (anche questa, quasi 22mila casi giornalieri in media) lo dimostra l'andamento delle medieli. L'inizio di quella che a tutti gli effetti è la terza ondata è a febbraio, quando a metà mese, dopo settimane di stabilità, la curva ...

