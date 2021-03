Ligue 1 2020/2021, Lens ok: Strasburgo battuto 2-1 (Di domenica 21 marzo 2021) La favola del Lens non accenna a finire. La squadra allenata da Haise blinda il quinto posto in classifica in Ligue 1 e batte in trasferta lo Strasburgo col risultato di 2-1. Dopo cinque minuti, la strada degli ospiti è già in discesa grazie alla rete del vantaggio di Haidara. Ma al 20? c’è il pareggio dello Strasburgo: la firma è di Bellegarde che rimette sulla giusta carreggiata una partita che era iniziata male e che finirà peggio. Perché al 40? è Fofana a siglare il gol del definitivo 2-1 che regala punti importanti al Lens, ora a quota 48. Seconda sconfitta consecutiva per lo Strasburgo che resta quindicesimo con 33 punti. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 marzo 2021) La favola delnon accenna a finire. La squadra allenata da Haise blinda il quinto posto in classifica in1 e batte in trasferta locol risultato di 2-1. Dopo cinque minuti, la strada degli ospiti è già in discesa grazie alla rete del vantaggio di Haidara. Ma al 20? c’è il pareggio dello: la firma è di Bellegarde che rimette sulla giusta carreggiata una partita che era iniziata male e che finirà peggio. Perché al 40? è Fofana a siglare il gol del definitivo 2-1 che regala punti importanti al, ora a quota 48. Seconda sconfitta consecutiva per loche resta quindicesimo con 33 punti. SportFace.

Ligue 1 2020/2021, Lens ok: Strasburgo battuto 2-1

Nizza-OM | Sampaoli: “Squadra disunita, è mancata personalità” Lo ha dichiarato l’allenatore dell’Olympique Marsiglia, Jorge Sampaoli, dopo la sconfitta esterna per 3-0 all’Allianz Riviera contro il Nizza, neo decima forza della Ligue 1 2020-2021. Il tecnico ...

